白沙岬燈塔園區南洋杉「砍頭式」修剪 地方要求換主管

擁有百年歷史的國定古蹟白沙岬燈塔，園內有19棵高達10多公尺的南洋杉去年被「修剪」成不到3公尺的樹幹，至今只剩3棵存活。在地臉書粉絲團「我是觀音人」今號召民眾到園區替南洋杉討公道，要求主管機關航港局究責，撤換園區主任。

臉書「我是觀音人」粉絲團編輯姜錦增表示，這些南洋杉原本有12、13公尺高，但去年春節期間被航港局粗暴且無理的砍掉，如今剩下不到3公尺，地方去年2月曾向立委反映此事，結果航港局回復這是他們對樹木管理無知所導致的過錯。

姜錦增說，事件發生後，航港局副局長承諾過會保護這些南洋杉，讓樹木活下去，但經過一年時間，19棵南洋杉只剩3棵存活。白沙岬燈塔是許多觀音人成長的地方，充滿許多回憶，然樹木被砍，至今只剩3棵存活，可以說直接傷害到觀音人對地方的情感。

82歲的在地居民謝先生表示，自己從小在白沙岬燈塔遊憩，長大當老師後也帶不少學生來此認識生態，見南洋杉被砍，只覺得管理單位怎麼可以這麼粗暴。如今，樹木已經無法再活過來，但還是要看能用什麼方式補救，重新再種也是一種選擇。

姜錦增及地方居民今天上午在白沙岬燈塔門口拉白布條，強調「愛樹是普世價值，歸還白沙岬本來面貌」，同時也要求「懲處劊子手」，響應活動的還有藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政和桃園市議員擬參選人吳進昌、戴兆華等人。

對於樹木被砍，地方要求航港局究責，撤換白沙岬燈塔園區侯姓主任。潘忠政說，一個對環境不熟悉、對草木不珍惜的人，根本是與地方為敵，非常不適合繼續擔任這個職位，相關單位一定要懲處調職。