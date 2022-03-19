竹市府周末請吃免費冠軍雞排 雞排店外大排長龍

新竹市光復高中13日勇奪HBL甲組男籃冠軍，竹市府邀全市同慶，今天起一連2天舉行「光復冠軍，周末吃雞」活動，只要民眾到市府大廳的拍照區打卡，就能到指定的雞排店兌換免費雞排，總計兌換5千份。今中午雞排店陸續營業，店外湧現排隊人龍。

竹市府指出，「光復冠軍，周末吃雞」合作的雞排店超過40家，雞排領取時間依各店家營業時間為主，每間店數量有限、送完為止，詳情可上「雞排地圖」 https://reurl.cc/RjG0yx 查詢。

市府已經在市府大廳設置「光復籃猿 制霸全國」看板，吸引民眾前來拍照打卡，只要完成Hashtag「#風起猿湧#光復奪冠」上傳FB、IG，就可至雞排地圖合作店家兌換免費雞排。市府統計看板拍照區建置3天，吸引超過千名民眾湧進市府大廳共襄盛舉。

市府大廳也打造留言板，開放球迷、民眾留言鼓勵光復小將，留言板有人留言「新竹之光、你們好棒、萬分感動」、「以你們為榮」、「我愛你們」，還有球迷對總教練陳定杰說「水啦！藍魔鬼」。

39歲蔡先生說，自己本身就是光復校友，也長期關注體育賽事，當時學校還沒有籃球隊，看到學弟表現如此優秀非常與有榮焉，這次HBL每場比賽都守在電視前，還買了光復球衣支持，很開心市府舉辦這樣的活動讓大家共襄盛舉，可凝聚向心力。

1名新竹女中學生也興奮地說，剛好讀完書來買午餐，就看到雞排店大排長龍，想到今天有林智堅市長舉辦的打卡吃雞活動，就和同學一起來兌換，也想和光復球隊說加油、謝謝他們奪得如此好的成績。