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中捷藍線盧秀燕槓中央 蔡其昌：市府規劃，怎推中央？

聯合報 / 記者劉柏均洪敬浤／台中即時報導
捷運藍線問題，立法院副院長蔡其昌質疑台中市長盧秀燕，這路線規劃、場站設置，是市府規劃的吧？人民有意見不用溝通嗎？記者劉柏均／攝影
捷運藍線問題，立法院副院長蔡其昌質疑台中市長盧秀燕，這路線規劃、場站設置，是市府規劃的吧？人民有意見不用溝通嗎？記者劉柏均／攝影

台中捷運藍線24日在環保署舉行第二次初選，台中市長盧秀燕今早表示，目前相關路線計畫已送交通部審查，中央有意見可退回或修改，但路線、站點都經過地方公聽會，中央有意見要好好說明；立法院副院長蔡其昌表示，主政機關在市政府，送到交通部審議，民眾有意見，市府就溝通，怎麼會又推給中央？

蔡其昌表示，捷運藍線主政機關在台中市政府，整體整體規劃送到交通部來審議，交通部是審查、不是規劃，怎麼會又推給中央呢？不是怪中央就是推給別人，這不是做事情市長的態度，人民有意見就溝通，人民有質疑就解釋清楚，真的有犯錯就改進，這就是做事情的態度。

蔡其昌更痛批盧秀燕，當一個市長要有肩膀，要會做事要能承擔，要解決問題，只要一有問題就怪別人，推給中央要修法；請問盧市長，「這路線規劃、場站設置，是市府規劃的吧？」現在人民有意見，難道不需要再跟人民溝通，把問題解決，找到共識，「這不是一個市長該做的嗎？」而不是每天言不及義，整天作秀。

交通部 台中捷運 蔡其昌

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