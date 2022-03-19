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明起爬竹縣芎林飛鳳山 打卡可抽番茄拉麵、皮皮獅抱枕

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府交旅處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，3月20日起至4月20日止，民眾任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府交旅處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，3月20日起至4月20日止，民眾任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮。圖／新竹縣政府提供

春天來了，新竹縣政府今日宣布於芎林鄉飛鳳山推出「FUN慢遊飛鳳山」活動，3月20日起至4月20日止，民眾任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮「芎林番茄拉麵」、超卡哇伊「皮皮獅抱枕」，邀請喜愛登山運動的朋友一起揪團來爬山。

飛鳳山高度423公尺，名列台灣小百岳，是竹縣高人氣的郊山之一，也是許多山友攻百岳前的選擇，沿途有雲古寺、代勸堂、感應橋、相思崖等名勝，觀日亭是飛鳳山的最高點，視野絕佳，天氣晴朗的時候能夠遠眺台北101大樓。

新竹縣政府交旅處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，並搭配智慧集章APP，邀請大家一起來爬飛鳳山，也為下半年新竹縣山系生活運動觀光遊程暖身。

交旅處長游志祥說，這次活動搭配智慧集章APP「JoilSports」，兼具健康促進與趣味性，鼓勵山友登山之餘也能到芎林鄉走走，鄰近有紙寮窩造紙工作坊、小森之歌、鹿寮坑段木香菇農場、新美珍古早味蛋糕等景點與特色美食，讓登山不只是體能的挑戰，也是文化的體驗。

交旅處說，參加民眾須先至活動網頁完成報名，並透過JoilSports集章APP，搭配GPS定位，依循地圖顯示路徑，便可完成集章任務獲抽獎資格，活動3條路線分別為新鳳村森林步道、觀日坪古道及觀日坪古道，共計10個打卡點。

初級挑戰收集4個打卡點，能夠獲得芎林鄉在地番茄拉麵抽獎資格，共計抽600名，中級挑戰則須完成收集10個打卡點，好禮為新竹縣限定版皮皮獅抱枕，共計抽200名，活動詳情請見「竹縣好好玩」粉絲專頁 https://reurl.cc/5Gy0qG

新竹縣政府交旅處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，3月20日起至4月20日止，民眾任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府交旅處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，3月20日起至4月20日止，民眾任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣3月20日起推出「FUN慢遊飛鳳山」活動，任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡點任務，就有機會獲得新竹縣長楊文科手上的「皮皮獅抱枕」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣3月20日起推出「FUN慢遊飛鳳山」活動，任選芎林飛鳳山3條步道完成打卡點任務，就有機會獲得新竹縣長楊文科手上的「皮皮獅抱枕」。圖／新竹縣政府提供

新竹 山友 拉麵

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