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2022智慧城市展下周南港登場 桃園參展送好禮
桃園市資訊科技局參加22日至25日在台北南港展覽館舉辦的「2022智慧城市展」，以「智慧永續、桃園領航」為主軸打造主題館，展覽期間只要出示桃園市民卡LINE官方帳號好友頁面，或完成8大展區集章任務就能獲得紀念口罩、頸枕或撲克牌等限量好禮，還有機會參加抽獎，把VR眼鏡帶回家。
資訊科技局長余宛如表示，桃園推動智慧城市建設多年，近年更導入數位轉型，歷經難以計數的跨局處工作項目及系統建置時間，讓科技服務逐步進入到市民的生活，落實桃園智慧生活。
桃園主題館以「永續」為主軸，串聯安全、環境、治理、交通、建設、經濟、健康、文教等8大展區，內容包括桃園市民卡、水資源雲端系統、行動派遣119系統等，也透過數位互動體驗，來一場桃園元宇宙大冒險。
資科局表示，展覽期間到桃園主題館出示市民卡LINE官方帳號好友頁面及完成8大展區集章任務，除了能搶限量好禮，還能參加抽獎。另外，現場使用「ㄚ桃園哥AR濾鏡」拍照並上傳社群網站，另有精美禮品，歡迎大家來參觀。
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