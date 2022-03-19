電路板工程師轉身當社工 陳威仁輔導更生人復歸社會

更生保護會桃園分會副主任陳威仁理工背景出身，很難想像他從電路板維修工程師轉跨足社工，多年來輔導更生人求職、復歸社會，有時甚至身兼心靈導師。他分享自己幫助人的熱忱，是來自於父母樂善好施，多年來幫不少清寒學生繳學費，自己也樂見人與人間溫暖互動。

陳威仁大學就讀工業工程與管理，畢業曾到上市公司任職，一路從技術面的電路板維修、品質控管，也曾歷練與客戶接洽、交涉，當年近8年的工程師一度有機會外派，但仍不習慣處於冷冰冰的技術面，也厭倦市儈的商場文化。

他回憶，父親當了30多年老師，以前在武陵高中教書見到清寒學生時，會主動和母親討論盼能幫支應2000、3000元的學費，而媽媽為人豪爽也一口答應，包括畢業旅行繳不出旅費，爸爸也秉持不要讓學生留下遺憾，發起募資不夠由他自己補貼。

因父母多年來幫助好幾屆學生順利求學，他從小對「幫助有需要的人」感到很有意義，更是件愉快、有成就感的事。因此在三十而立之年，毅然決然離開熟悉的理工背景，轉身投入社工一途，希望回歸更有溫度的人與人互動。

他2009年到桃園地檢署擔任觀護佐理員，後又到醫院當社工，最後再到更生保護會桃園分會，工作之餘利用假日就讀社會福利學系在職專班，並在主任觀護人楊英櫻鼓勵下精進研讀，前年順利考取社工師證照。

陳威仁投身更生保護，協助更生人復歸社會，近年桃園人口成長，桃園分會1年承接個案近千件，他帶領同仁、志工定期關懷訪視，有時甚至身兼更生人心靈導師。

他在1名販毒入獄，經學習烘培技能成功反轉人生創業的個案中，體認更生人回到正軌最終仍是自己決心，也希望社會更多接納，鼓勵更生人不要自己給自己貼標籤。