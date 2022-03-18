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大新竹唯一獨立電影據點 竹市影像博物館推電影特展

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
市長林智堅今天「開箱」影像博物館或者光盒子最新策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」，也推薦大家來餐酒館享用期間限定特餐。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今天「開箱」影像博物館或者光盒子最新策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」，也推薦大家來餐酒館享用期間限定特餐。圖／新竹市政府提供

新竹市影像博物館「或者光盒子」年初重新開幕，打造結合影像主題書店、藝文特展、餐酒館的多元藝文空間，是新竹地區目前唯一的獨立電影據點。市長林智堅今天「開箱」光盒子最新策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」，配合新上映電影《願未央》文壇傳奇「朱家」紀錄片，歡迎民眾逛展看片，也來享用餐酒館期間限定特餐。

林智堅表示，影像博物館為歷史建築，巴洛克式建物極具吸引力。市府近年積極推動藝文場館活化，本次與鴻梅文創攜手合作，將影像博物館以「或者光盒子」為名，打造成為一個影像主題的藝文新據點，提供藝文愛好者豐富的五感體驗。

影像博物館或者光盒子最新策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」，以「他們在島嶼寫作」第三系列所記錄的文壇傳奇「朱家」為主題，展出小說家朱西甯、翻譯家劉慕沙及三位女兒作家朱天文、朱天心、朱天衣的手稿與文學作品。

影博館餐酒館搭配最新展覽推出的「朱家文學俱樂部」特餐。光盒子說明，朱家三姊妹母親劉慕沙為客家人、畢業於新竹女中，朱家三姊妹也是半個客家人。套餐特別以客家菜包元素製成「客家蘿蔔絲鹹派」，並選用新竹知名「富興茶廠」東方美人茶製成調酒，讓觀眾觀影後也能以味覺更貼近文學朱家。

文化局指出，影像博物館影廳營業時間為每周二至周日下午1點至晚上9點半，每周一公休，電影票全票220元，兒童票（2至12歲）150元，敬老票（65歲或持有身障手冊者）110元；光盒子書店營業時間下午1點至晚上9點半、光盒子BISTRO營業時間晚上6點至凌晨1點，民眾可上新竹市影像博物館-或者光盒子粉絲頁查詢相關資訊。

市長林智堅今天「開箱」影像博物館或者光盒子最新策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今天「開箱」影像博物館或者光盒子最新策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」。圖／新竹市政府提供

博物館 新竹 電影

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