救護車上孕婦大喊羊水破了 竹縣消防員變產婆成功接生

新竹縣政府消防局山崎消防分隊隊員蕭惠元和洪育禮，18日下午1時接獲孕婦急產救護案件，沒想到接近醫院時孕婦突然大喊羊水破了，檢查後發現胎頭已外露，趕緊停車，兩人順利在救護車上完成接生。

洪育禮表示，現場為一名23歲孕婦主訴腹痛，意識清楚但肢體無力，經詢懷孕37周是第二胎，原本欲將其送往就近竹北的醫院，但孕婦希望能前往產檢的新竹市馬偕醫院，未料剩4分鐘就要到達醫院時，孕婦突然表示腹痛無法忍耐，而且下體有異物感、羊水疑似流出。

洪育禮趕緊低頭檢查，發現胎頭已外露，便通知開車的學長蕭惠元，停車在路邊準備接生。

洪育禮指出，這是他的第一次接生，但因為有學長在旁協助，再加上平日都有相關的救護訓練，所以不會緊張，按照流程一步一步的協助產婦將孩子娩出。

孩子出生後，膚色紅潤、哭聲洪亮，是個漂亮、健康的小女娃，連陪同在旁的婆婆都笑著說「怎麼哭的那麼大聲啊」，產婦4歲的兒子也拍拍媽媽，幫媽媽加油打氣。