竹市議會三讀通過囤房稅 議員憂成本轉嫁租屋族

新竹房價居高不下，新竹市議會今天三讀通過房屋稅徵收率自治條例修正案，針對非自住房屋訂定差別稅率，議員普遍支持訂定囤房稅，但包括時代力量、綠黨與無黨籍等多名議員擔心後續衍生房東轉嫁成本給房客，租金負擔更重，最後通過附帶決議要求市府檢視未來房屋租賃市場變化，以檢視成效，未來再行檢討囤房稅稅率版本。

目前新竹市自住用房屋徵收稅率為1.2％，以自然人本人、配偶及未成年子女全國合計3戶為限，若擁有非自住房屋，現行採單一稅率1.5%，市府為抑制囤房場作，竹市府針對非自住房屋徵收稅率採差別稅率，5戶以下調整為2.4%、6戶以上漲至3.6%。

新竹市房屋稅徵收率自治條例修正草案送議會臨時會審議，今天審議過程議員發言踴躍。時代力量議員林彥甫說，新竹房價飆漲是不爭事實，2年房價指數飆升51%，年輕人買房負擔重，樂見市府訂定囤房稅，雖然只比台南市的版本好，但還是給予肯定。

時力議員廖子齊也認為，竹市囤房稅率較其他近日修法的縣市相對寬鬆，還有努力空間，不過，確實可藉此提高建商、投資客囤房成本，但也盼自治條例修正上路後，市府應追蹤租屋市場變化，包括每坪租金價格漲幅、物件數增減等，評估囤房稅成效。

議員田雅芳、李國璋與劉崇顯也擔憂囤房稅訂定後，連帶讓租金上漲，害到貧窮租客。劉崇顯說，青年申請租金補貼往往面臨困境是房東被課稅後，將成本轉嫁到租客身上甚至不給租房，希望透過囤房稅帶來的稅收，給予青年實質租金補貼。

新竹市針對非自住用房屋徵收稅率採差別稅率，預計明年開徵，影響戶數約1.4萬戶，預估為市庫增加5154萬元稅收，市府允諾將加碼推動青年租金補貼。民進黨籍議員曾資程認為，要用囤房稅抑制房價本就是期待過高，從國外經驗來看，確實是會有轉嫁租金的可能，他認同增加稅收減輕青年負擔，但不該因此仇視建商，否則誰來蓋房。

新竹市都市發展處指出，依據現行法規，出租住宅且接受政府租金補貼的公益出租人，在出租期間所獲的租金收入，每屋每月有1萬5千元的額度，可免納綜合所得稅，此部分會再加強宣導。針對議會提出的附帶決議會再行內部討論，關注後續變化。