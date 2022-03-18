竹市「或者光盒子」手稿展電影輪播 享五感體驗
新竹市長林智堅今天指出，影像博物館「或者光盒子」目前展出文學作家手稿作品，包含小說家朱西甯、翻譯家劉慕沙等，還有播放獨立電影等，提供藝文愛好者豐富的五感體驗。
林智堅今天透過新聞稿表示，影像博物館為歷史建築，巴洛克式建物極具吸引力，市府近年積極推動藝文場館活化，這次與鴻梅文創攜手合作，將影像博物館以「或者光盒子」為名，打造為以影像主題的藝文新據點。
林智堅說，這次「或者光盒子」策展「文學家族：稿紙糊成的朱家」，展出朱西甯、劉慕沙及作家朱天文、朱天心、朱天衣的手稿與文學作品。
新竹市文化局表示，位於舊城區的影像博物館，前身是西元1933年創立的「有樂館」，在當時就是台灣具指標性的歐化劇場，現在轉型成獨立電影據點，目前除有展覽外，劇場也放映多部獨立電影，讓民眾追獨立電影不用再跑台北。
文化局提醒，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，防疫期間民眾入館參觀需配合全程配戴口罩、量體溫、酒精消毒與實聯制等防疫措施。
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