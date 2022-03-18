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新豐車站前行穿線變電箱擋道 公總擬做行人庇護島改善
新竹縣新豐火車站鄰近科技大學及新竹工業區進出人次多，站前卻因機車、電動自行車等違停嚴重阻礙行人通行，站前人行道與台1線行人穿越道間更被變電箱阻擋已久無法連通，如今傳出改善曙光，除警方承諾加強取締、鐵路局將畫綠色行人通道，公路總局也將在台1線施作行人庇護島，保障行人路權。
新豐火車站旁雖規畫收費停車場，但民眾多貪圖方便也省錢乾脆停在站前廣場人行道上，新湖警分局統計去年起至今年3月3日，在新豐車站共舉發6021件機車違停，對於沒有掛車牌的電動自行車、腳踏車也請台鐵公告7日後通報環保局處理。目前違停狀況雖有改善，但還是很難完全清空，民眾必須左閃右躲違停車輛，才能順利進出車站。
車站前台1線新興路與建興路口的行人穿越道也出現奇妙現象，斑馬線的一側不是人行道，反而被整排變電箱阻擋，行人前進碰壁只能涉險繞路，對拖拉行李的民眾更是不便，但考量遷移變電箱將影響工業區用電，最終新竹工務段決定把行穿線往車站方向移動約3米，並鑿開中央分隔島做成行人庇護島保護行人安全，預計5月中旬開工，6月底前完成。
台鐵局新豐車站也準備在4月底前在站前無障礙坡道處起畫設綠色行人通道，引導民眾進出站可依通道銜接至新的行人穿越道過馬路，同時希望有了明顯色塊區隔，提醒車主不得將車輛停在綠色通道，保障行人通行權益，此外，將以圖示及中外語並列方式，製作明顯的禁停標示，加強勸導。
不過針對車站外電動自行車違停難開罰，新竹縣議員何智達及民眾黨新豐區主任徐勝凌等人皆認為，中央對於電動自行車規範不足，沒有掛牌就無法取締，強制拖吊在憲法保障人民財產也有疑慮，就算拖吊了也難通知車主領回，在母法尚未完善，地方對於妨礙交通的電動自行車無法用自治條例給予處罰，電動自行車違停問題依舊難解。
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