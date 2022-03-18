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桃市工十二工業區道路狹窄 預計明年「開瓶」完工
桃園市龜山區工十二工業區周圍道路狹窄，市府透過「開瓶計畫」專案，在南林路至新北市交界處辦理「南林路道路拓寬工程」，打通道路長度約426公尺、寬度12公尺，總經費約9490萬元，今天上午舉辦開工典禮，預計明年農曆年前通車。
工十二工業區位在龜山區南林路，與新北市泰山區、新莊區交接處。南林路常有廠商車輛出入，部分路段卻極為狹窄彎曲，會車不易，排水功能也不佳，地方殷盼改善許久，無奈部分道路屬私有。經市府多方協調，最後以5637萬完成徵收。
桃園市長鄭文燦表示，該工程總經費約9490萬元（工程經費3853萬、用地費5637萬），內政部營建署補助約4342萬元、其餘由南亞塑膠工業股份有限公司負擔，瓶頸道路打通、截彎取直後，道路將從8公尺寬拓寬為12公尺，並設置滯洪池、排水系統、擋土牆、集水井、路燈、喬木等，讓道路更安全。
新工處表示，桃園自2016年執行開瓶專案以來，已打通134條道路，今年也已核定30案，如平鎮區有龍平路忠貞路口瓶頸改善、福羚路銜接中興路截彎取直等。
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