桃市工十二工業區道路狹窄 預計明年「開瓶」完工

桃園市龜山區工十二工業區周圍道路狹窄，市府透過「開瓶計畫」專案，在南林路至新北市交界處辦理「南林路道路拓寬工程」，打通道路長度約426公尺、寬度12公尺，總經費約9490萬元，今天上午舉辦開工典禮，預計明年農曆年前通車。

工十二工業區位在龜山區南林路，與新北市泰山區、新莊區交接處。南林路常有廠商車輛出入，部分路段卻極為狹窄彎曲，會車不易，排水功能也不佳，地方殷盼改善許久，無奈部分道路屬私有。經市府多方協調，最後以5637萬完成徵收。

桃園市長鄭文燦表示，該工程總經費約9490萬元（工程經費3853萬、用地費5637萬），內政部營建署補助約4342萬元、其餘由南亞塑膠工業股份有限公司負擔，瓶頸道路打通、截彎取直後，道路將從8公尺寬拓寬為12公尺，並設置滯洪池、排水系統、擋土牆、集水井、路燈、喬木等，讓道路更安全。