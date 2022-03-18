竹市殯葬條例修正通過 新納骨塔規費「非竹市人多8倍」

新竹市議會今天三讀通過新竹市殯葬管理自治條例修正案，修正內容幅度為歷年之最，修正重點在於鼓勵環保自然葬，市民2023年12月31日以前使用樹葬園區免收使用規費，另也訂定新建納骨塔塔位及神主牌使用規費，依樓層及高度為2至4萬元不等，非本市市民使用則要價8倍，希望讓市民使用更有餘裕。

新竹市設有「詠生樹」樹葬園區，為推廣、鼓勵多加利用環保自然葬，新修正條例規定新竹市市民及市民配偶、直系血親二親等內親屬於2023年12月31日以前使用詠生樹樹葬園區免收使用規費，推廣期過後市民使用規費2000元、市民配偶、直系血親二親等內親屬使用規費3000元，非本市市民收費4000元；為紓解塔位使用壓力，若自新竹市納骨塔遷往詠生樹樹葬園區也免收使用規費。

由於新建納骨塔「永恆之丘」將於年中啟用，塔位及神主牌使用規費也出爐，依樓層及高度骨灰塔位2至4萬元不等，神主牌位則為2萬元，而非本市市民使用調整為8倍。另為符合民眾夫妻櫃位需求，增設納骨塔一櫃雙罐規定；因應傳統風水擇日習俗，塔位設置暫厝區，骨灰暫厝1年1千元、骨骸暫厝1年2千元。

市長林智堅說，新竹市永恆之丘是全台少見將建築之美導入納骨塔，打破民眾對納骨塔傳統印象，為照顧市民使用規費為2萬至4萬元，相較於其他縣市近5年啟用的納骨塔位使用規費2萬5000至20萬元都優惠許多，並且非本市市民將塔位使用規費調高為8倍，另放寬一櫃一罐限制，一櫃得放置兩骨灰甕，並為首創不限配偶、親屬身分只要經得原申請人同意即可同櫃，更重要的是第二罐免收使用規費。