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民眾滑輪場慶生滴蠟在賽道 公所：可處最高6000元罰鍰

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢區公所已派員清潔，但地上仍看得出痕跡。圖／黃柏銘提供
中壢區公所已派員清潔，但地上仍看得出痕跡。圖／黃柏銘提供

桃園中壢光明公園滑輪場近日有民眾發現，賽道上出現蠟燭、奶油等汙漬，擔心選手使用場地會有安全之虞，因此向管理單位通報，桃園市體育局體育總會滑輪溜冰委員會黃柏銘表示，已通知公所處理清潔，並放置三角錐無人員受傷；中壢區公所公園管理課指出，依法違規破壞公園設施者可處最高6000元罰鍰，提醒民眾愛惜公物，勿以身試法。

黃柏銘表示，經監視器畫面發現，13日清晨有幾名男女至滑輪場賽道慶生，蠟燭垃圾並未帶走，且點燃蠟燭時有些蠟融化滴至地面，經民眾發現擔心會造成滑冰選手輪子打滑，已通知區公所處理清掃乾淨。

公管課指出，經使用單位通報後，公所立即派員前往勘查並擺放交通錐示警及辦理清潔作業改善，也提醒使用單位於使用前仍須留意場地狀況及告知民眾注意使用安全，使用完成後須將場地復原完善。

黃柏銘說，目前地板雖留下一些痕跡，但經幾日日曬就可盡量恢復原樣，幸好並無人員受傷。

公管課表示，依桃園市公園管理自治條例第 18 條規定，公園內不得有毀損公園設施行為，因前項違規行為致公園設施毀損者，行為人應負損害賠償責任並處以1200元以上6000元以下罰鍰。

公管課呼籲市民如有發現公園內有設施使用不良情形，可通報本所進行維護改善，請全體市民共同珍惜公園設施以維護友善安全的休憩環境。

中壢區公所第一時間放置三角錐提醒使用選手。圖／黃柏銘提供
中壢區公所第一時間放置三角錐提醒使用選手。圖／黃柏銘提供
滑輪場上留有大片汙漬，民眾擔心使泳選手受傷。圖／市議員彭俊豪提供
滑輪場上留有大片汙漬，民眾擔心使泳選手受傷。圖／市議員彭俊豪提供

桃園 體育 監視器

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