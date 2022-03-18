竹縣修原鄉建管辦法 私設通路免附同意書獲內政部核定

新竹縣政府修正「新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法」，將原住民族地區申請建築執照時，連接建築線的私設通路必須檢附土地使用權同意書的規定，改為不須檢附，由起造人自行處理。縣府18日表示，此案於3月初獲內政部核定，竹縣成為台中市之後全國第二個、非六都第一個簡化該流程的縣市，讓原鄉居民更便利。

竹縣工務處表示，原住民地區幅員遼闊、地處偏遠，常需經由私設通路才能連接到主要道路，而私設通路短則幾公里、長則十幾公里，要取得沿線所有地主的同意，困難度很高。

工務處指出，新修正「新竹縣原住民族地區簡化建築管理辦法」第三條跟第五條部分條文內容，在第三條第一項第二款新增涼亭，以符合原鄉生活習性及建築需求，而在第五條連接建築線的私設通路，從原先起造人須檢附土地使用權同意書，改為不須檢附土地使用權同意書，由起造人自行處理，讓申請程序簡化。

不過工務處表示，雖便利原住民族地區建築申請作業，但若有侵害他人財產，或肇致危險或傷害他人時，仍須依法負其責任。

原民處長雲天寶說，原住民族人過去要蓋房子向縣府申請建築執照時，為了取得土地使用權同意書，經常被沿線既成道路的地主索價幾萬元到幾十萬元，肯定這項便民的變革能減輕負擔，對縣內原住民而言是一大福音。