桃園公車推國際化 全面啟用4國語言公布資訊

桃園推動國際化，交通局去年試辦5條市區公車幹線以中、英、日、韓4種語言呈現資訊，頗受好評，決定今年推廣到全市所有路線，以因應後疫情時代來台觀光及做生意的旅客。

交通局長劉慶豐說，Covid-19疫情趨緩，自7日開放商務旅客來台，後續也將進入逐步開放國門之後疫情時代，預計來台國際觀光及商務旅客人數勢將逐步增加。根據過去來台旅客資料顯示，歐美港澳地區旅客占比45%、日本20%、韓國15%，為了提升外籍旅科搭乘大眾運輸便利性，因此推動此政策。

交通局去年已在台一幹線、春日幹線、中豐幹線、介壽幹線、萬壽幹線等5大幹線試辦，視覺主體仍以中文為主，無礙一般市民辨識及搭乘，實施以來頗受好評，所以決定推廣到全市195條公車路線，目前已陸續完成資訊更新及上路。

劉慶豐也說，交通局致力於乘車環境國際化、友善化、智慧化，2014年升格迄今，無障礙及低地板公車已達387輛，新式站牌增加至1968處，候車亭數量也增加了432座。同時，為管理日益增加的智慧站牌數量，今年已建置「公車候車設施風險管理平台」，持續提供市民正確的公車到站資訊及更優質便利的候車環境。