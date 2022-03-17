苗縣拉升疫苗覆蓋率 宣布社區50人揪團即「到宅」施打

苗栗縣政府催打新冠疫苗，今宣布縣內社區只要有50人揪團，衛生局即可安排「到宅」定點打疫苗。此外，縣內20家餐飲業者挺防疫，配合推出打滿3劑疫苗，來店消費送好禮活動。

苗栗縣衛生局指出，社區疫苗接種率越高，保護力也跟著提升，是保護自己也保護家人的作法。縣內社區、團體、職場等單位如有需求，只要揪滿50人即可向在地衛生所報名集體接種，衛生所將約定時間、地點，由衛生所或醫療團隊進駐施打。

衛生局表示，餐飲業為挺防疫、顧健康，已號召20家餐廳及店家，推出打滿疫苗送好康活動，只要出示打了3劑疫苗的小黃卡，或健保快易通接種畫面即可享優惠好禮，優惠依店家公告為主。

衛生局表示，苗栗縣65歲以上長者目前符合資格但還沒打滿3劑疫苗的總數約4萬人，其中一劑都沒打的有2.2萬人，打了第1劑滿28天仍未打第2劑有4000人，符合第3劑的接種的有1.6萬人。縣長徐耀昌呼籲高齡、多重慢性病等高風險族群踴躍施打「愛健康、打疫苗、領好康」，3月10日起至4月10日，完成接種1、2或追加劑疫苗的65歲以上長者可獲500元超商禮劵。

他指出，為提升苗栗縣疫苗接種覆蓋率，縣府請民政體系透過衛生所提供的未接種名單關懷長者，了解未接種新冠疫苗原因，鼓勵並協助長者施打，再次提醒長者及家人，疫苗接種是一種保護網，可降低感染及產生重症風險，請家中尚未施打疫苗的長者，透過縣府提供的服務，盡速完成接種，及早得到保護力。