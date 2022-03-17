美髮產業創新研發 楊文科體驗AI頭皮檢測直呼神奇

新竹縣政府推動「地方產業創新研發推動計畫（簡稱地方型SBIR）」，由縣長楊文科今日下午親自走訪計畫補助廠商之一的「髮林國際健康時尚集團」，了解該公司如何結合SBIR計畫發展AI頭皮檢測養護技術，楊文科也現場體驗AI智慧檢測頭皮狀況，電腦檢測出他屬油性膚質並給出87分，讓他嘖嘖稱奇。

產發處長陳偉志說，髮林集團在109年度向新竹縣府申請地方型SBIR計畫，獲得70萬元補助，除了發展AI檢測技術外，也能提供給美容美髮、醫院、護理中心、月子中心等異業合作。這項技術可以針對頭皮狀況，透過大數據整合，以找出對個人最適合的養護方式。

楊文科表示，AI科技檢測髮質、頭皮的生長情形，可以了解到頭皮是否缺乏營養或有殘留物質，透過大數據分析了解頭皮的實際狀況，給予適合的解方，也是該公司於SBIR計畫的一大亮點，也希望能藉這個成功的例子，繼續推動SBIR計畫。

產發處表示，縣府在109年度投入2499萬補助經費，提供32家地方產業勇敢落實創新研發，創造近1.13億營收，平均縣府投入1元補助經費，可帶動轄內中小企業產出4.47元。110年度則投入2401萬補助經費，補助31家企業透過創新研發提升產業競爭力。