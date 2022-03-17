消防員今至慈惠堂祈求桃園平安 感謝捐贈8輛各式車輛

桃園中壢財團法人中壢慈惠堂今辦點燈活動，為桃園市所有消防人員點燈祈福，消防局副局長龔永信率第二大隊所有的消防及義消人員一同前往祈福，保佑桃園境內無災無患，所有消防人車出入平安、勤務順遂；慈惠堂也熱心公益捐贈了8輛各式消防車、救護車及勤務車等。

中壢慈惠堂董事長陳燦宏表示，慈惠堂供奉主神為瑤池金母，成立至今已70年，是地方居民的信仰中心，平時信徒眾多，逢年過節期間更有萬人空巷的盛況，除在地居民會前來參拜，外地遊客也會慕名前來參拜，同時對於各項社會公益活動也是不遺餘力，對於桃園市政府消防局也捐贈了8輛各式消防車、救護車及勤務車等，可說是大大提升消防救災量能藉此守護桃園市民安全。