桃園待轉格重疊在斑馬線上 工務段：廠商失誤將開罰

桃園中壢區高鐵南路二段及領航北路一段路口的機車待轉格相當奇特，民眾發現，待轉格與斑馬線部分重疊，一不小心超出格子就可能遭檢舉，讓人相當不解此設計；中壢工務段表示，施工廠商原本要劃設待轉區，卻未按圖施工，除依契約規定開罰外，並要求當日立即修正。

有民眾發現，高鐵南路二段及領航北路一段路口的機車待轉格，內縮到斑馬線上，靠近人行道端的斑馬線寬度只剩一半，讓民眾擔心待轉格空間不大，一不小心就會超出格子，只要有人檢舉，就會吃罰單。

市議員謝美英表示，這個待轉區的設計很少見，此路口在青埔棒球場周邊，使用率很高，在規畫設計上，主管機關不能天馬行空，在馬路上展現創意，用路人要自行體會。

謝美英建議，交通局及相關單位應制度化，減少特殊標誌標線，標誌標線本來就是以大家通用，用路人一看就懂的概念畫設，不需特製，更應避免造成陷阱，陷用路人於不義。

交通局交通工程科長劉廣堂說，中壢工務段先前接獲民眾陳情，待轉會和直行車輛有衝突，待轉格才會退到斑馬線上，不過仍不太合適，已請中壢工務段再延議修正。