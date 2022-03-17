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桃園區設第6處托育家園 報名到3月底

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府在桃園觀光夜市旅客服務中心2樓開設桃園區第6處公托及家園，今天下午舉辦開幕啟用儀式，預計可收托12位2歲以下幼兒。圖／桃園市社會局提供
桃園市政府在桃園觀光夜市旅客服務中心2樓開設桃園區第6處公托及家園，今天下午舉辦開幕啟用儀式，預計可收托12位2歲以下幼兒。圖／桃園市社會局提供

桃園市近年來移入人口眾多，桃園區為市政中心，交通機能便利，生活環境良好，吸引許多北部年輕族群遷入定居。為提供年輕父母充足托育服務，桃園市政府設立公設民營的北門社區公共托育家園，今天下午舉辦開幕啟用儀式，預計可收托12位2歲以下幼兒。

社會局表示，桃園0到2歲幼兒有3萬9005人，其中桃園區嬰幼兒人口數為7220人，占全市總嬰幼兒人口數18.5%，為桃園嬰幼兒人口數最多的區域。

社會局表示，桃園區現已設立4處公托及家園，包含1處公設民營的桃園托嬰中心，可收托45人，及4處公共家園（公設民營慈文、西門、文山及東門家園，各收托12人）。今天則是在桃園觀光夜市旅客服務中心2樓開設桃園區第6處公托及家園。

桃園托育需求大增，社會局兒童托育科長蘇美惠表示，市府以公有館舍、新建館舍為主積極爭取布建，以桃園區來說，有多間公托及家園設置在學校內，相較活動中心、社宅內的公托及家園，學校內的公托及家園因戶外空間大、能和學校共享操場，成為一大優勢。

社會局表示，北門社區公共家園將於今天下午5點開始，受理報名登記至31日中午12點，採電話預約至現場登記報名。並於4月1日上午10點抽籤，抽籤結果同日在社區公共家園臉書粉絲專頁公布。

桃園市政府在桃園觀光夜市旅客服務中心2樓開設桃園區第6處公托及家園，今天下午舉辦開幕啟用儀式，預計可收托12位2歲以下幼兒。圖／桃園市社會局提供
桃園市政府在桃園觀光夜市旅客服務中心2樓開設桃園區第6處公托及家園，今天下午舉辦開幕啟用儀式，預計可收托12位2歲以下幼兒。圖／桃園市社會局提供

桃園 托育 北門

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