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那魯灣文化聚落假日塞爆 竹市府增停車指引、交管措施

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府交通處今天指出，建議開車族可將車輛停放海山安檢所旁及海山漁港總計可供200個停車位，再步行至那魯灣街。圖／新竹市政府提供
新竹市政府交通處今天指出，建議開車族可將車輛停放海山安檢所旁及海山漁港總計可供200個停車位，再步行至那魯灣街。圖／新竹市政府提供

新竹市那魯灣文化聚落去年底完工以來，因有2樓高滑梯與屋頂瞭望台等遊憩設施，吸引遊客造訪，但當地那魯灣街路幅小，居民反映假日常「塞爆」。竹市府交通處指出，為紓解當地交通，19日起那魯灣街在例假日實施往北單向通行，並加強周邊停車導引，海山安檢所旁及海山漁港共可供200個停車位，步行5至10分鐘可走到聚落。

那魯灣文化聚落位於台61線西濱快速道路旁，且緊鄰海山漁港，由於文化聚落旁沒有停車場，那魯灣街也不利路邊停車停放。市府交通處今指出，建議開車族可自台61線轉海山港路，將車輛停放於海山安檢所旁的停車場，再步行至那魯灣街。

交通處也建議遊客，或是可從海山安檢所前左轉海山橋，停放在藍天街的路邊停車格或海山漁港停車場後，利用藍天橋步行前往那魯灣文化聚落，步行10分鐘以內，市府已加強聚落周邊停車指示牌面，請遊客依循指引停放車輛，以維護自身及居民安全。

那魯灣街將進行例假日單行管制。圖／新竹市政府提供
那魯灣街將進行例假日單行管制。圖／新竹市政府提供
新竹市政府交通處今天指出，建議開車族可將車輛停放海山安檢所旁及海山漁港總計可供200個停車位，再步行至那魯灣街。圖／新竹市政府提供
新竹市政府交通處今天指出，建議開車族可將車輛停放海山安檢所旁及海山漁港總計可供200個停車位，再步行至那魯灣街。圖／新竹市政府提供
那魯灣街將進行例假日單行管制。圖／新竹市政府提供
那魯灣街將進行例假日單行管制。圖／新竹市政府提供

安檢 停車場 新竹

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