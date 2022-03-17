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年租金近3百萬 八德轉運站4月招標拚年底完工

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員呂林小鳳 （前排右1）與交通局長劉慶豐（前排左1）會勘八德轉運站基地。圖／呂林小鳳提供
桃園市議員呂林小鳳 （前排右1）與交通局長劉慶豐（前排左1）會勘八德轉運站基地。圖／呂林小鳳提供

桃園市八德區外來移居人口成長，跨縣市通勤需求大增，交通局將在國道2號大湳交流道附近蓋轉運站，目前設計標案已經完成，工程預計4月招標，最快5月發包動工，拚年底完工。

據了解，八德轉運站命運乖舛，因為大湳交流道附近沒有公有地，交通局計畫以承租方式興設，將經費編列在2020年度預算，但議會認為選址應以公有地優先，或者直接購地建設，最終擋下預算。交通局花了很長時間尋覓，使整屋找不到有意願售地的地主，隔年再編預算才獲支持。

交通局指出，八德轉運站以公開招標方式找到適合承租的土地，未來將設在和強路旁，佔地面積1250坪，年租金約292萬元，合約期限為20年。另外，轉運站以鋼構建材為主，可回收再利用，達到資源永續效果。

交通局表示，雖然每年要付近3百萬元租金，但八德隨著外移人口增加，通勤需求也跟著變大，雖然桃園捷運綠線未來可能與新北三鶯線銜接，但目前還在綜合評估階段，在此之前，民眾的交通問題還是要想辦法解決，轉運站確實有其必要性。

交通局進一步表示，轉運站未來除了往返桃園八德到新北土城捷運永寧站的713、715、716和717等市區公車路線，還會有規劃其他路線往返八擴到廣豐等地，也會爭取公路客運進駐的可能性。

市議員呂林小鳳今與交通局長劉慶豐等人到轉運站基地會勘。她表示，八德客運轉運站啟用後，不僅城市間移動方便，地方社區之間的交流也會變得頻繁，將大大造福八德居民。

桃園 捷運

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