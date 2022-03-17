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合影、打卡竹市府大廳「光復冠軍看板」周末換免費雞排

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府大廳今天起設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」為題，擺上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡。圖／新竹市政府提供
新竹市政府大廳今天起設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」為題，擺上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡。圖／新竹市政府提供

新竹市光復高中首度奪下HBL冠軍，市府周末發起「光復冠軍，周末吃雞」活動，並在市府大廳打造「光復籃猿 制霸全國」看板，有球員張俊生、陳將双、馮誠恩、王威翔、鄭名斈5人的等身帥氣人型看板，民眾今天起至20日到市府大廳打卡拍照，並上傳FB、IG，本周末可前往指定的30多家雞排店兌換免費雞排，總計發放5千份雞排。

市長林智堅表示，今起市府大廳設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」字樣為題，印上12位球員場上身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡，感受光復英雄魅力。另，市府大廳也設有留言牆，可在便利貼寫下想對球員、教練說的話。

市府說明，民眾與光復冠軍看板合影後，需Hashtag「#風起猿湧#光復奪冠」，並上傳FB、IG，再上雞排地圖至指定店家兌換。上合作店家出示打卡，市府也提醒，市府大廳開放時間為17日起至本周日（20日）早上8時至晚上11時，雞排領取時間則為19、20日兩天，每間店數量有限、送完為止。

此外，新竹其他店家也祭出各項優惠，包括火鍋店、飲料店、髮廊店、甜點店等。老店薑母雞19日全天內用外帶優惠，各種雞肉鍋類只要350元，薑母鴨也只要300元；草本茶20日前指定茶類買一送一，到店說出「光復高中HBL總冠軍」即可享有優惠，詳細辦法請逕洽各店家。

除了免費雞排，市府表示，明日晚上7時將於巨城廣場舉辦「英雄之夜」選手見面會，林智堅市長、光復高中籃球隊12位球員與教練團將現身同歡。

市府指出，為慶祝冠軍賽得分59分，現場將限量開放59組民眾排隊合影，合影號碼牌16時30分於會場發放；現場也將送出「冠軍限定英雄海報」，數量有限，送完為止，也將加碼抽獎限量簽名球、簽名海報。

新竹市政府大廳今天起設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」為題，擺上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡。圖／新竹市政府提供
新竹市政府大廳今天起設置看板，以「光復籃猿 制霸全國」為題，擺上12位球員場上帥氣身影，有投籃、上籃、運球、練習各種樣貌，還有5位球員、教練陳定杰的等身人型看板，邀請球迷、市民到場拍照打卡。圖／新竹市政府提供

雞排 新竹 林智堅

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