竹縣AI智慧公園沒廁所、遮蔭少 縣府將投1500萬元改善

新竹縣AI智慧園區公園是竹北首座共融公園，設施使用率高但檢討聲浪也沒停過，民眾批評公園缺乏遮蔭，夏天要到了只怕會更曬，且公園僅設6座流動廁所，沒有無障礙設施對身障人士不友善，還有夜間照明不足、設施坡道太陡危險等問題，縣府產發處表示將投入1500萬元改善，預計10月底完工。

新竹縣AI智慧園區去年8月啟用，因遊具多元吸引許多家長帶孩子來放電，不過占地2公頃的公園遮蔭少、上廁所不方便、夜間照明設施不足及設施坡度過陡等，備受家長詬病，縣府將辦理工程改善公園軟硬體設施，16日已舉辦說明會收集意見，產發處表示，工程完成招標發包後，預計6月開始施工。

產發處經貿事務科說明，改善項目包含公園入口安全管理，將在5處出入口設置寫有「禁止汽機車進入」警示標塊，並在其中2處以「預鑄植栽槽」實際阻擋車輛進入。旋轉滑梯下層增設照明設備，原坡道改設階梯，滑索區斜坡也將貼上止滑條；沙坑區增設造型花架與座椅改善遮蔭，並加高邊界緣石防止細沙蔓延。

孩子們玩沙後要洗手腳，但目前洗腳池積水淤沙嚴重且不易清掃，產發處說，原有洗石子地坪將改隔柵板，以利排水排沙，另外滑步遊戲區也將新設2座酢醬草造型涼亭，每座可座8至10人，至於大家最關心的流動廁所問題，將改設「預鑄式仿木廁所」，配有男廁1大2小、女廁2間、無障礙及親子廁所1間。