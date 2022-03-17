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苗栗李子只見葉不見結果 2月寒流災損約2千萬元

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
今年2月寒流，重創苗栗縣李子，果樹零星結果，只見葉子一片綠油油。圖／泰安鄉公所提供
今年2月寒流，重創苗栗縣李子，果樹零星結果，只見葉子一片綠油油。圖／泰安鄉公所提供

今年2月寒流，苗栗縣李子、高接梨穗遲發性災害，勘災認定李子被害面積200多公頃，損害率31%，金額約2000萬元，將報請農委會核定天災害現金救助，高接梨穗陸續勘災中。

苗栗縣李子種植507.4公頃，農糧署、苗栗區農業改良場，及縣府、公所人員，完成李子勘災，泰安鄉、獅潭鄉、大湖鄉等10鄉被害面積266.98公頃，災害率都在20%以上，平均31%，災損1986萬元。

其中，泰安鄉受災最嚴重，受害面積110公頃，損害35%，泰安鄉長劉美蘭說，2月寒流山區下霜，造成李子落花，以致結果偏低，果樹葉子綠油油，僅零星結果，玉李幾乎全軍覆沒，紅肉李結果不到一成，損失相當慘重，農民欲哭無淚。

縣府農業處指出，2月寒流除了重創李子外，高接梨穗也發生嫁接成功率與結果率低的遲發性災損，全縣高接梨種植約1500公頃，除了竹南鎮、苑裡鎮外，都陳報發生災害，目前陸續勘災中，災害面積、損害率，及損失金額還需要進一步統計。

另外，農委會開辦水稻收入保險，今年起取代水稻天然災害現金救助，投保到3月31日截止，完成投保受災才有理賠，呼籲尚未完成投保程序農友盡速向農會洽辦，以維護權益。

農業處說，水稻收入保險分為基本型及加強型，其中基本型為全面納保項目，所有合法種植水稻的農民均須投保，以各鄉鎮市區平均產量減產2成作為啟賠條件，理賠每公頃1.8萬元，保險費由農委會全額補助；加強型提供未申報公糧農民自由選擇加保，保障收穫為一期作9成5、二期作9成，保費農委會補助二分之一，農民最低只要負擔1成保險費，保單即可生效，縣府依農友自行負擔保險費比例，補助同等比例，最高補助25%。

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