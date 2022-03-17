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桃園4月起要用「可透視」垃圾袋 7月違者罰1200元起跳
桃園市人口逐年增加，垃圾產生量也隨著人口數持續攀升。市府環保局表示，將實施「可透視垃圾袋政策」，4月1日起將宣導3個月，若民眾於宣導期內未使用可透視垃圾袋，清潔隊員將會勸導；但7月1日起則會拒收未使用可透視垃圾袋的垃圾，若未依規定，將開罰1200至6000元。
環保局調查，全市資源回收物占垃圾總量達27%，廚餘占比則達20%，顯示民眾丟垃圾時，垃圾分類仍不夠確實。為提升廚餘回收量，桃園市今年1月起，試辦「廚餘全回收」政策，將廚餘分為「可回收」和「不可回收」，若葉菜類、水果類廚餘當一般垃圾丟，或蚵殼、豬大骨丟進廚餘桶都將視為違規，依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰鍰，宣導期廚餘回收量能提升14%。
環保局表示，「生熟廚餘全回收」4月正式實施後，下一階段將推行「可透視垃圾袋」政策，垃圾袋必須透明，讓清潔員看見內容物，4月1日至6月30日為宣導期，若民眾宣導期內未使用可透視垃圾袋會先勸導，7月開始則會拒收，違者可處1200至6000元罰鍰。
環保局長呂理德表示，「可透視垃圾袋」政策目前僅限一般垃圾，至於資源回收物、廚餘及大型家具等仍可使用黑色、深色或不透光垃圾袋，只要鬆開袋口，讓清潔隊員方便檢查即可；環保局持續呼籲民眾落實垃圾分類，廚餘水分瀝乾後再倒入廚餘回收桶，從源頭降低垃圾產生量，提高資源回收量。
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