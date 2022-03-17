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埔心故事館今開幕 過去茶改宿舍修建保留茶文化

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦說，台灣現代化的茶葉是從埔心茶葉改良場開始，要瞭解台灣茶葉要來埔心故事館。記者翁唯真／攝影
鄭文燦說，台灣現代化的茶葉是從埔心茶葉改良場開始，要瞭解台灣茶葉要來埔心故事館。記者翁唯真／攝影

進到埔心故事館就可以聞到淡淡的焙茶為，位在楊梅區中興路136號的埔心故事館，原為「楊梅茶業改良場宿舍」，為保留茶葉文化，因此市府斥資2443萬元修建，並興建一服務棟，讓埔心故事館更加完整，並委託社團法人台灣茶葉學會經營管理，讓民眾了解茶葉文化。

桃園市長鄭文燦今出席開幕活動表示，1907年建造的宿舍至今已有115年歷史，2014年被登錄為歷史建築後，2019年市府著手修復及整建工程，2020年竣工，去以委託營運方式引進社團法人台灣茶葉學會營運管理。

楊梅茶業改良場宿舍，官舍主體屬「判任官丙種三戶建」木造平家建官舍，是為「安平鎮製茶試驗場」原址唯一保留建築，是所屬設施中，年代最古老的一棟。

鄭文燦提到，園區有2個主要的目標，第一個是台灣茶葉歷史、文化及茶文化體驗，第二部分是埔心發展故事，埔心有鐵道、工業、眷村及過去的古戰場，有很多元的面貌可以記錄，所以兼具這2個目標，希望達成教育、文化跟觀光三合一的效果。

鄭文燦說，台灣現代化的茶葉是從埔心茶葉改良場開始，當年外銷的產品也是從這邊研發。因此，要瞭解台灣茶葉要來埔心故事館。

楊梅區長邱世源表示，埔心故事館未來將持續以埔心歷史、茶產業及茶文化主題規劃埔心故事館各式定期展覽，並透過館內互動體驗、影音播放及日式場景體驗區等多項設施，介紹埔心文化及茶改場歷史。

社團法人台灣茶葉學會指出，目前埔心故事館分為2大區塊來經營，歷史建築物以展示與展覽為主，分為埔心地方文化、歷史建物風貌及茶產業三個展區，附屬設施空間以教育訓練與創作為主，並設置小型品茗區及茶圖書展示。

桃園市長鄭文燦今出席埔心故事館開幕。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席埔心故事館開幕。記者翁唯真／攝影
位在楊梅區中興路136號的埔心故事館，原為「楊梅茶業改良場宿舍」。記者翁唯真／攝影
位在楊梅區中興路136號的埔心故事館，原為「楊梅茶業改良場宿舍」。記者翁唯真／攝影
埔心故事館內陳設許多過去茶葉商品。記者翁唯真／攝影
埔心故事館內陳設許多過去茶葉商品。記者翁唯真／攝影

茶葉 歷史建築 鄭文燦

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