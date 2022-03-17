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為選舉暖身？竹縣第二屆時力盃卡拉OK歌唱大賽5月登場

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
時代力量新竹縣黨部2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，時力議員連郁婷(左)、民進黨籍金曲金鐘文化人鄭朝方(中)、綠黨議員余筱菁(右)，難得同台演出。圖／時代力量新竹縣黨部提供
時代力量新竹縣黨部2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，時力議員連郁婷(左)、民進黨籍金曲金鐘文化人鄭朝方(中)、綠黨議員余筱菁(右)，難得同台演出。圖／時代力量新竹縣黨部提供

政壇上少見由政黨主辦的民間歌唱比賽，時代力量新竹縣黨部繼2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，昨（17）晚再宣布於今年5月辦理「第二屆時力盃卡拉OK歌唱大賽」，即日起受理線上報名。不過前年賽事曾出現時力、民進黨、綠黨政治人物同框和樂融融的畫面，今年碰上選舉年，可能難以完整重現。

時代力量新竹縣議員連郁婷昨晚在臉書上宣布將續辦廣受好評的卡拉OK歌唱大賽，地點選在竹北市文化公園，因應前年比賽有超過百人參賽，大人小孩一起比，家長反映有點不公平，今年增設兒少組，年滿5歲至17歲的兒少且獲法定代理人同意就能報名參賽，賽事不用報名費，受理報名時間至4月9日晚間6時截止。

時力盃卡拉OK歌唱大賽成人組初賽將於5月1日上午10時登場、成人組決賽暨兒少組比賽則在5月7日下午1時舉辦，冠軍可拿獎盃及獎金，成人組最高1萬元、兒少組最高2000元。

連郁婷表示，希望在討論正經議題之餘，年輕政治人物也能用輕鬆的方式走入不同溫層，讓彼此互相認識，也坦言是為年底選舉暖身，屆時會讓時力新推出的候選人出來露露面。

至於前年邀請金曲金鐘文化人鄭朝方（現任總統府參議）、新竹縣議員余筱菁擔任決賽評審，並上台演出，今年是否會重現3政黨因音樂共聚一堂的畫面？連郁婷說，今年碰上選舉有點敏感，但會詢問他們有沒有空。

第二屆時力盃卡拉OK歌唱大賽，即日起至4月9日受理線上報名，最高獎金1萬元。圖／取自連郁婷臉書
第二屆時力盃卡拉OK歌唱大賽，即日起至4月9日受理線上報名，最高獎金1萬元。圖／取自連郁婷臉書
時代力量新竹縣黨部2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，時力議員連郁婷（左五）邀請民進黨籍金曲金鐘文化人鄭朝方（左六）、綠黨議員余筱菁（左三）擔任決賽評審，3人難得同台演出。圖／時代力量新竹縣黨部提供
時代力量新竹縣黨部2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，時力議員連郁婷（左五）邀請民進黨籍金曲金鐘文化人鄭朝方（左六）、綠黨議員余筱菁（左三）擔任決賽評審，3人難得同台演出。圖／時代力量新竹縣黨部提供
時代力量新竹縣黨部2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，當時吸引不少歌唱好手齊聚一堂展現好歌喉。圖／時代力量新竹縣黨部提供
時代力量新竹縣黨部2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，當時吸引不少歌唱好手齊聚一堂展現好歌喉。圖／時代力量新竹縣黨部提供

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