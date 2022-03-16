苗栗消防訓練塔落成 模擬住宅火警搶救戰術利器

苗栗縣消防局第2大隊多功能訓練塔今天落成，是少數專攻火場救災技能興建的訓練塔，有助模擬暗夜住宅火警濃煙火舌竄出、民眾受困火場，消防員第一時間搶救戰術運用。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風接受媒體聯訪指出，以往一般消防訓練塔多為救助繩索操作使用，今天啟用的多功能訓練塔則是專攻火災搶救訓練，以3層樓輕鋼構建築，模擬住宅透天厝暗夜發生火警，當火舌從窗口竄出、民眾受困於火場時，如何運用戰術、技能因應，強化救災能力。

這座多功能訓練塔是透過民代牽線，由永承企業社董事長黃紹龍出資新台幣350萬元打造興建。他指出，近年台灣各地發生多起重大死傷火災，希望訓練塔能減輕消防弟兄舟車勞頓遠赴其他鄉鎮訓練，提升消防救災技能，進而運用在實際災害現場救出更多人。

啟用典禮上，消防局第2大隊演練各式搶救技能與戰術，例如以過渡射水，使火場快速降溫及保護受困民眾不致受高溫濃煙侵害，再將受困火場的民眾以雙節梯救出；以及消防人員面臨火場爆燃時，以自我防護射水及火場翻梯脫困等訓練。

曹春風表示，訓練塔1樓製煙室罕見以燒乾稻草方式模擬火場不完全燃燒產生的濃煙，加強救災臨場感，並建立火場訓練安全管理，以火場三級管制SCBA（空氣瓶）訓練，當進入火場的消防員空氣瓶剩餘一定數量時，強制撤離。

苗栗縣長徐耀昌、消防局長徐新淵、竹南鎮長方進興及多名地方民代出席消防局第2大隊多功能訓練塔落成典禮，徐耀昌特別感謝地方企業的慷慨捐助，讓消防隊員能夠提升救災技能，在黃金時間內搶救民眾生命與財產，同時也能保護自我執勤安全。