快訊

酒駕累犯3月31日起公布姓名照片 公總：絕不會馬賽克

直播／邊境鬆綁滿10天本土+0 境外增91例為今年次高

媒合青創團隊 桃園規劃地方創生基地

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭文燦說，未來也規劃於中壢一號社宅1樓成立地方創生基地的共享空間。記者翁唯真／攝影
鄭文燦說，未來也規劃於中壢一號社宅1樓成立地方創生基地的共享空間。記者翁唯真／攝影

教育部青年發展署於全台北中南東4地，分別成立北區青聚點，提供地方創生團隊辦理交流活動、課程、策展空間等，並於青年事務局2樓設立專案辦公室，用來媒合與輔導青年團隊，今也邀集50組跨縣市青年團隊交流。

北區青年聚點設置在青年局2樓於今日正式啟用，提供包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣等7縣市青年交流空間，成為青年投入地方創生最佳的補給站；教育部青年發展署長陳雪玉指出，中部則設置在雲林，南部為屏東及東部宜蘭。

行政院政委唐鳳今也特別透過影片給予勉勵，鄭文燦表示，長期支持青年團隊推動地方創生的青年局，也輔導成立75組團隊，在文化、教育、農業、產業、觀光、社福、環保等各領域中，皆可看到地方創生團隊耕耘的足跡。

鄭文燦說，桃園作為第一個成立青年局的縣市，願意在青年投入永續發展、地方創生上，扮演平台的角色不斷孵化、育成，已成立或規劃中的創新創業基地達10個，包括地方創生、社會企業、電商數位轉型等，同時協助媒合創投，導入科技運用，或協助推動群眾募資，鼓勵團隊與企業合作，發展創新創意。未來也規劃於中壢一號社宅1樓成立地方創生基地的共享空間，中路三號社宅則提供數位轉型及電商基地。

青年局表示，今日活動有50組跨縣市青年團隊交流，包含地方創生、社會企業團隊及新創團隊等，鼓勵跨領域結合；同時以｢跨縣市、跨領域、科技導入」等三大主軸策展，在青年探索的過程中，提供支持與資源。

北區青年聚點設置在青年局2樓於今日正式啟用，邀集50組跨縣市青年團隊交流。記者翁唯真／攝影
北區青年聚點設置在青年局2樓於今日正式啟用，邀集50組跨縣市青年團隊交流。記者翁唯真／攝影
北區青年聚點設置在桃園青年局2樓於今日正式啟用。記者翁唯真／攝影
北區青年聚點設置在桃園青年局2樓於今日正式啟用。記者翁唯真／攝影

青年 電商

延伸閱讀

桃園海岸線30年退200公尺 未來5年種十萬棵樹保護

羅智強到底參不參選桃市長 羅：時候到負責任告訴大家

羅智強提出消防＋政見 3個問責讓民眾盼來結構性改變

美福倉儲第7天還在冒煙 大鋼牙加長拆頂樓助救災

相關新聞

桃園4月起要用「可透視」垃圾袋 7月違者罰1200元起跳

桃園市人口逐年增加，垃圾產生量也隨著人口數持續攀升。市府環保局表示，將實施「可透視垃圾袋政策」，4月1日起將宣導3個月，...

竹縣AI智慧公園沒廁所、遮蔭少 縣府將投1500萬元改善

新竹縣AI智慧園區公園是竹北首座共融公園，設施使用率高但檢討聲浪也沒停過，民眾批評公園缺乏遮蔭，夏天要到了只怕會更曬，且...

苗栗李子只見葉不見結果 2月寒流災損約2千萬元

今年2月寒流，苗栗縣李子、高接梨穗遲發性災害，勘災認定李子被害面積200多公頃，損害率31%，金額約2000萬元，將報請...

西湖柚花季登場滿山花香 環鄉巴士帶你走透透

苗栗縣西湖鄉的柚花季又到了，滿山遍植的文旦散發濃郁的柚花香，氣息迷人，西湖鄉公所3月26日將推出柚花藝術節，以5輛循環發...

埔心故事館今開幕 過去茶改宿舍修建保留茶文化

進到埔心故事館就可以聞到淡淡的焙茶為，位在楊梅區中興路136號的埔心故事館，原為「楊梅茶業改良場宿舍」，為保留茶葉文化，...

為選舉暖身？竹縣第二屆時力盃卡拉OK歌唱大賽5月登場

政壇上少見由政黨主辦的民間歌唱比賽，時代力量新竹縣黨部繼2020年辦理首屆卡拉OK歌唱大賽，昨（17）晚再宣布於今年5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。