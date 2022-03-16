媒合青創團隊 桃園規劃地方創生基地

教育部青年發展署於全台北中南東4地，分別成立北區青聚點，提供地方創生團隊辦理交流活動、課程、策展空間等，並於青年事務局2樓設立專案辦公室，用來媒合與輔導青年團隊，今也邀集50組跨縣市青年團隊交流。

北區青年聚點設置在青年局2樓於今日正式啟用，提供包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣等7縣市青年交流空間，成為青年投入地方創生最佳的補給站；教育部青年發展署長陳雪玉指出，中部則設置在雲林，南部為屏東及東部宜蘭。

行政院政委唐鳳今也特別透過影片給予勉勵，鄭文燦表示，長期支持青年團隊推動地方創生的青年局，也輔導成立75組團隊，在文化、教育、農業、產業、觀光、社福、環保等各領域中，皆可看到地方創生團隊耕耘的足跡。

鄭文燦說，桃園作為第一個成立青年局的縣市，願意在青年投入永續發展、地方創生上，扮演平台的角色不斷孵化、育成，已成立或規劃中的創新創業基地達10個，包括地方創生、社會企業、電商數位轉型等，同時協助媒合創投，導入科技運用，或協助推動群眾募資，鼓勵團隊與企業合作，發展創新創意。未來也規劃於中壢一號社宅1樓成立地方創生基地的共享空間，中路三號社宅則提供數位轉型及電商基地。