桃園海岸線30年退200公尺 未來5年種十萬棵樹保護

桃園海岸線受到季風、洋流沖蝕，過去30年平均倒退近200公尺。環保局海岸管理工程處啟動「桃園濱海綠色廊道造林計畫」，5年要種10萬棵樹，目前選定許厝港溼地為示範點，正進行整地、定沙及人員培訓作業，第一棵樹預計明年春天種下。

海管處長林立昌表示，海岸線倒退原因有很多，除了季風洋流侵蝕，氣候變遷導致水平面上升，河川上游水庫淤沙，都會有所影響，雖然每年狀況消長狀況不一，但近30年平均起來是負數，如果再不設法防風定沙，國土面積恐一點一滴慢慢流失。

市長鄭文燦指出，桃園海岸以沙丘地形為主，東北季風強勁，帶來很多飛沙，夏天沙灘溫度高達50℃，加上土壤鹽化，不是適合植物生長的環境，要克服這些天然不利因素，最好時機的種植時間點是春天。

海管處的造林計畫將從許厝港溼地復育區起步，預計在此種下1萬6800棵樹，做為示範場域，但由於相關作業未完成，第一棵樹的種植時間應該在明年，而未來造林範圍則以台15線以西公有土地為標的。林立昌說，造林場域不一定要是市地，如果林務局有土地，但不在造林計畫內，或造林計畫排定期程較遠，都不排除合作的可能。

除了造林計畫，鄭文燦也提到永安漁港「新屋濱海植物園」動植物種豐富，是絕佳海岸生態學習場域，今也指示海管處做好環境教育設施，向環保署申請環教設施場所認證。而沿海活動方面，他也指示觀光旅遊局續辦「竹圍海洋音樂祭、環保局規劃「許厝港冬候鳥季」，讓大園區有更多代表性活動。