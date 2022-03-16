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苗栗「綠光海風」自行車道全面優化 串連新竹市

中央社 / 苗栗縣16日電

苗栗縣全長68.5公里的「綠光海風」自行車道，縣府爭取交通部核定新台幣1億1550萬元經費辦理全段車道優化，預計112年6月底完工，往北可銜接新竹市17公里海岸自行車道。

苗栗縣「綠光海風」自行車道，北端起點位於竹南鎮，經後龍、通霄到苑裡，全長68.5公里，沿線有漁港、海水浴場、火車站歷史建築、寺廟風光和風味美食，深受鐵馬族青睞。

苗栗縣去年攜手新竹市共同爭取教育部體育署補助經費，辦理竹苗自行車道串連工程，苗栗縣綠光海風自行車道往北延伸122公尺部分，已於去年10月完成，待新竹市17公里海岸自行車道往南銜接通車後，車友即可騎乘暢行竹竹苗，甚至一路往南串接台中。

縣府今天透過新聞稿指出，為提升改善綠光海風自行車道全程路段，經向中央爭取，獲交通部公路總局核定1億1550萬元辦理優化工程，包括全段車道鋪面、標誌標線導引、導覽牌、路基和欄杆維修等；另於銜接西濱玄寶大橋處新設自行車牽引道上橋，可省去繞路不便，縮短約5公里路程，不用擔心因繞路而迷路，且更親近河口生態景觀。

縣府水利處表示，工程預定4月完成設計發包、8月開工，明年6月底前陸續完成各項優化工程。綠光海風自行車道未來將與環島1號線互相串接，提升環島自行車旅遊深度與廣度，對於帶動周邊景點觀光休閒產業發展將大有助益。

自行車 車道 苗栗縣

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