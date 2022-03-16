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竹市東區預售屋飆7字頭？ 建商資訊申報不實遭罰12萬元

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市街景照，與新聞無關。記者張裕珍／攝影
新竹市街景照，與新聞無關。記者張裕珍／攝影

新竹地區房價節節高升，近日傳竹市東區有預售屋飆上1坪7字頭，引起媒體關注報導。新竹市政府地政處今天下午澄清，表示該案為「大和富居」預售建案，經查證為實價登錄時，有4戶未將「車位面積」一併登載，導致每坪單價偏高，已立刻通知建商改正，由於價格或面積資訊申報不實，市府將依平均地權條例裁處建商12萬元。

實價登錄2.0去年7月上路，預售屋納管是一大重點，明定建商在交易後要實價登錄申報交易預售屋的總價、車位數量與土地面積等資訊。竹市府地政處統計，去年7月以來共受理14件實價登錄漏失更正案，其中至少有6件是因為上架後發現數據異常，將進入裁處程序，將罰3萬到15萬元不等。

竹市府地政處說明，媒體報導提及的「大和富居」預售建案，位於新竹市東區中華路二段新竹女中前方，目前已無銷售。依據政府實價登錄資訊，共計25筆成交資訊，每坪成交單價大多落於36萬元至39萬元之間，不過，成交資訊有其中4筆價格異常。

市府地政處進一步查對建商提供契約發現，該4筆預售屋建物共有部分漏申報車位面積，導致系統計算時僅以房價交易總價除以建物面積、未加計車位，以致換算出的單價飆升到6、70萬元，是實價登錄時的一場烏龍，經通知建商後已於14日完成更正。

地政處也進一步說明，過去建商不用申報實價登錄，去年7月實價登錄2.0上路後，建商必須在交易後填報交易總價、車位個數與價格，以及土地面積、權利範圍、建物的各項面積及車位面積等，其中建物的「共有部分面積」應連同車位面積一併申報，此次建商可能疏漏填報，導致每坪單價異常飆高。

地政處指出，建商申報實價登錄資料後，市府會逐一檢核，若價格或面積資訊申報不實，將按次處罰3到15萬元，至完成改正為止。此次預售屋登載不實案件在檢核時因為面積尚屬合理，並未在第一時間揪出，市府內部也會檢討查核流程，除了檢視總價與面積，也將協助試算單價，盡早抓出不實填載。

地政處提醒，民眾若發現實價登錄網資訊價格異常，可參考同社區其他成交資訊比對或同區段、同屋齡、同類齡產品的成交產品價格參考，查出區域行情，市府也持續透過每月實價登錄抽查作業，檢核業者實價登錄申報資料是否與實際交易資料相符。

新竹 東區

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