芎林水岸景觀大道換裝LED路燈 稻農憂影響秧苗生長

新竹縣配合浪漫台3線計畫在芎林縣道120線建置丘陵水岸景觀大道，去年全面換裝LED路燈，未料卻有稻農反映影響收成，眼見春耕插秧，農民憂影響秧苗生長，盼設遮光罩，縣府工務處經會勘認為不一定有影響，建議稻農一期收成後舉證，才能辦理裝遮光罩。

當地稻農指出，自從去年該路段裝設LED路燈後，出現靠近路邊的稻作不結穗，損失頗大，懷疑是夜晚LED路燈發出的白光打亂稻作生長周期，因此擔心今年第一期剛插的秧苗也會受影響，就怕秧苗長不大，損失又要農民吞下。

據了解，縣道120線兩旁約有6公里路段都是稻田，稻田距離路燈僅7公尺，夜晚強烈的白光將稻田照得明亮；芎林鄉農會表示，過往芎林鄉雖未曾發生過稻作光害農損案例，不過曾有路燈光害造成菠菜農損，菠菜因夜晚路燈強光導致只開花不長葉。

工務處養護科表示，傳統的鈉氣燈是黃光，與LED的白光確有不同，因此農民才有疑慮，但LED燈輻射距離不遠，實際會勘認為路燈設於道路中央，與稻田有一定距離，無法證實農損是路燈所致。

養護科指出，雖然過去新埔鎮也有路燈光害影響稻作生長的案例，但新埔的案例是因路燈設於道路兩旁、直射稻作頭頂，後續設遮光罩即解決，因此建議農民，如果真有影響，農民須先拍照證明靠近光源的稻作不結穗，才能配合辦理設遮光罩。

縣議員鄭昱芸表示，會協助農民舉證，不過目前暫維持現況，因一旦設遮光罩，將影響該路段照明，工務處更擔心造成用路人視線不佳，肇生行車危險。