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茄苳交流道涵洞減緩車輛堵塞 擬拓寬寶新路

中央社 / 新竹縣16日電

寶山鄉公所日前向新竹縣政府提出，針對茄苳交流道新林路涵洞完工後，將湧入車潮造成鄰近道路雍塞，縣府今天表示，擬以拓寬寶新路二段鄰近道路，紓解車潮。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，因應茄苳交流道新林路涵洞竣工後，預估會有大量車流湧入，造成寶新路二段與鄰近的新城村路段，因路面狹小而嚴重堵塞交通。

縣長楊文科表示，目前，已和鄉公所達成共識，初步研議把寶新路二段6K+950至8K+100的路段，從原本的6米至8米路寬，拓寬到10米甚至12米寬，並增加車道數，盼能減緩車輛堵塞問題。

他說，拓寬工程的可行性評估費用，也會同步協助鄉公所向中央爭取補助，若經交通部公路總局審議同意並獲核定補助建設經費，即可進行後續工程設計、用地取得及發包施工等作業。

新竹 車潮 楊文科

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