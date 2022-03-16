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苗栗捐血、癌篩有好康 送蛋送樹苗送白米
國際扶輪3501地區苗栗山城扶輪社3月19日，在苗栗市三角公園、苗栗捐血站辦理捐血活動，送雞蛋送樹苗，衛生福利部苗栗醫院、苗栗市衛生所及苗栗市公所，3月26日在苗栗市中油紫園禮堂辦理整合性篩檢活動，送白米及宣導品，主辦單位歡迎民眾踴躍參與。
苗栗山城扶輪社從創社2001年起每年3月及10月，不間斷辦理捐血活動，3月19日上午9點到下午4點在三角公園、上午8點到下午5點在苗栗捐血站，辦理捐血活動，後龍鎮輿融畜牧場捐出100盒靈芝土雞蛋，山城扶輪再採購200盒，300盒送捐血人。
林務局新竹林區管理處配合植樹節，提供800株山櫻花、茶花、石斑木樹苗，現場民眾每人可憑3張統一發票兌換1株，最多換2株，捐血人無須發票索取，發票將捐贈給創世基金會。
此外，中油紫園禮堂3月26日上午7點半到10點半整合篩檢活動，符合資格完成乳房攝影檢查、糞便潛血檢查，或子宮頸抹片檢查任一項，送5斤白米及宣導品，另，成人健檢附早餐，但必須於3月25日晚上11點以後禁食，空腹接受檢查。
現場免費加值服務，包括腎臟保健、認識老年憂鬱症、骨質密度檢查、失能評估列車、中醫體質分型及推拿、健康識能宣導等，洽詢電話037-261920轉1229。
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