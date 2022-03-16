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被趕出家門？尖石盲婦搭帳篷過日 親友怒：好心被雷親

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
游姓婦人悲嘆遭家人趕出家門，如今只能搭帳篷、吃泡麵度日。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供
游姓婦人悲嘆遭家人趕出家門，如今只能搭帳篷、吃泡麵度日。圖／台灣愛的萌芽福利協會提供

新竹縣尖石鄉一名60歲游姓婦人，稱遭家人趕出家門，被迫搭帳篷度日半年多，還時常遭老家親人言語霸凌，事件經媒體報導不久，立即有熱心民眾出資協助安置她，不過游婦的親友卻跳出來怒控游婦「太離譜」，指她向媒體陳述的並非事實，痛罵簡直是被游婦反咬一口「好心被雷親」。

據了解，游姓婦人視力僅剩0.05幾近全盲，還有糖尿病，每個月僅靠著3千多元的原住民老人年金過活，有過兩段婚姻，並與第一任丈夫育有3名子女，第二任則願嫁宜蘭，卻在第二任丈夫死後，遭婆家趕出家門，無處可去之下只好拿著身上僅有的五倍券，搭車返回尖石老家投靠娘家。

不料游婦回到尖石老家，親友卻不待見她，甚至游婦的親妹妹也將她拒於門外；據了解，是因游婦改嫁後與前夫、子女失去聯絡近40年，表弟一家則用帳篷將她安置在門前，平時她三餐都靠泡麵果腹，還養浪貓相依為命，但年紀已大、視力不好，游婦難過連想找工作養活自己都難。

游婦稱本想投靠一手帶大的表弟，卻沒想到也被表弟一家拒絕，游婦悲嘆「沒人要我」；不過娘家親友卻稱事實根本不是如此，游婦並未帶大表弟，並指出游婦年輕時改嫁外地，明明自己也有子女，子女卻也不理她，反而是住在附近的表弟好心收留她，沒想到游婦竟還偷東西，擅自拿表弟家的食材餵貓，甚至將大小便倒在走道上，造成環境髒亂。

游姓婦人的表弟稱，游婦的至親都不理她、將她拒於門外，他身為表弟雖家境不富裕，卻也好心收留她，擔心她露宿街頭，還買來帳篷讓她生活，表弟說「（游婦）說的話也太離譜了，居然在我背後說是我趕他離開我家門口」、「我好心好意幫忙她找帳篷安置，卻把我說的如此不堪」。

雖親友不待見，但已有企業及協會伸出援手，包含「股神志工」劉志枰都自掏腰包，出資5萬多元為游姓婦人在橫山找套房安置，新竹在地建商京茂建設同樣為游婦出一年的房租費，等於游婦將可免費住2年。

志工認為，雖不清楚游婦與親友家人間有何糾紛，但其處境確實需要幫忙，加上目前住於帳篷的生活環境不佳，因此除了找居所將她安置，台灣愛的萌芽福利協會以及中華照顧者關懷協會未來也會定期關懷，同時提供她就醫協助。

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