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桃園平鎮建安宮開漳聖王明早祭典 周邊交管改道看這裡

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市平鎮區東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典，警方明早管制疏導周邊交通。民眾改道。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典，警方明早管制疏導周邊交通。民眾改道。記者曾增勳／翻攝

桃園市平鎮區東勢建安宮明天早上舉辦開漳聖王聖誕千秋祭典，在疫情和緩下，將吸引信眾、居民參加，為避免交通打結，平鎮警方今天下午表示，警方明天（17日）早上5時至12時，配合執行建安宮活動管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路）交通疏導，請用路人配合疏導指示改道行駛，避免塞車浪費時間。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典活動，正好在早上碰上到上班尖峰時段，將加派警力管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路）周邊交通，納入交通管制疏導範圍。

警方建議用路人使用替代道路，自八德往平鎮方向走平東路右轉華隆街、左轉建安路至金陵路右轉平東路；從由平鎮往八德方向走平東路左轉金陵路、右轉營德路至圳南路、到龍岡圓環再右轉龍南路、左轉平東路改道行駛，並依管制設施指示行駛或提前改道，避免延誤行程，確保行車安全。

桃園市平鎮區東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典，警方明早管制疏導周邊交通。民眾改道。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典，警方明早管制疏導周邊交通。民眾改道。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典，警方明早管制疏導周邊交通。民眾改道。記者曾增勳／翻攝
桃園市平鎮區東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典，警方明早管制疏導周邊交通。民眾改道。記者曾增勳／翻攝

桃園 疫情

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