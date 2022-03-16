桃園平鎮建安宮開漳聖王明早祭典 周邊交管改道看這裡

桃園市平鎮區東勢建安宮明天早上舉辦開漳聖王聖誕千秋祭典，在疫情和緩下，將吸引信眾、居民參加，為避免交通打結，平鎮警方今天下午表示，警方明天（17日）早上5時至12時，配合執行建安宮活動管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路）交通疏導，請用路人配合疏導指示改道行駛，避免塞車浪費時間。

平鎮警分局副分局長沈介茗表示，東勢建安宮開漳聖王聖誕千秋祭典活動，正好在早上碰上到上班尖峰時段，將加派警力管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路）周邊交通，納入交通管制疏導範圍。