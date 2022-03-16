桃園火警空汙影響8000師生 環保局派4車隨時監測

桃園美福倉儲和家樂福楊梅物流中心接連發生火警後，燃燒出的濃煙，讓鄰近學校空氣品質不佳。市府今天派出4輛空品監測車進駐蘆竹、楊梅區共4校，隨時掌握空氣品質。而鄰近家樂福物流中心的仁美國中今天持續停課，周圍多所學校師生也暫停戶外活動，避免影響健康。

家樂福楊梅物流中心昨天已成功撲滅火勢，美福倉儲今日則持續悶燒。所幸據環保署空品監測網顯示，今天桃園所有測站空品皆為黃色「普通」等級。桃園市長鄭文燦上午也表示，美福倉儲火警已進入收尾階段，預定今日牆面板將全數拆卸完畢，進行最後火場清理。

家樂福楊梅倉昨處理火場時，因引發塑膠焦味惡臭，讓仁美國中師生不適，基於師生健康，仁美國中昨天下午開始停課，今天採線上教學，鄰近的高榮國小、瑞埔國小、楊明國小、瑞梅國小、義興國小、平興國小、中平國小、頭洲國小、平興國中雖沒有停課，但也停止戶外活動。

環保局今天派出4輛空品監測車進入蘆竹區南崁高中、光明國小和楊梅區高榮國小、仁美國中。高榮國小校長林盛基表示，學校有8間教室配有空氣清淨機，一旦空品不佳時，空氣清淨機將隨時啟動，此外今天戶外活動已全面停止，除上課要求師生戴上口罩，若感到身體不適，一定要立即反映。