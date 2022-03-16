桃園捷運綠線G09站全街廓施工 市區21日起這些路改向

桃園市捷運工程局表示，捷運綠線G09站必要設施用地已全數取得，3月21日開始站體工程連續壁施作，配合施工需要，站體周邊力行路及民光路調整為單行道，請民眾依循引導牌面通行並提早改道。

綠線G09站是桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路圍成的街廓，屬於路外地下車站，站體範圍涵蓋車站、出入口及地下通風豎井等捷運必要設施，施工用地已透過協議價購及徵收於2月底全數取得。地上物拆除完成後，21日起進行連續壁施作，預計今年11月底完成。

捷工局表示，地下站體工區範圍將往力行路及民光路方向延伸，依據交通局核定的交通維持計畫，力行路及民光路（埔新街至中正路段）配合調整為單向通行，中正路仍維持雙向通行；行人請配合改至工區對側通行確保安全。此外，力行路26號前（埔新路口站）公車停等區，移設至力行路48號。

捷運工程局陳文德局長說，G09站為地下四層樓結構，車站出入口在力行路，車站上方規畫18層的捷運土地開發大樓，引進商業開發和延伸原市場紋理，為舊城區帶來新風貌與促進周邊經濟繁榮。