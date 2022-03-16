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桃園捷運綠線G09站全街廓施工 市區21日起這些路改向

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
G09站全面動工以後周邊道路交通管制示意圖。記者鄭國樑／翻攝
G09站全面動工以後周邊道路交通管制示意圖。記者鄭國樑／翻攝

桃園捷運工程局表示，捷運綠線G09站必要設施用地已全數取得，3月21日開始站體工程連續壁施作，配合施工需要，站體周邊力行路及民光路調整為單行道，請民眾依循引導牌面通行並提早改道。

綠線G09站是桃園區中正路、力行路、埔新路及民光路圍成的街廓，屬於路外地下車站，站體範圍涵蓋車站、出入口及地下通風豎井等捷運必要設施，施工用地已透過協議價購及徵收於2月底全數取得。地上物拆除完成後，21日起進行連續壁施作，預計今年11月底完成。

捷工局表示，地下站體工區範圍將往力行路及民光路方向延伸，依據交通局核定的交通維持計畫，力行路及民光路（埔新街至中正路段）配合調整為單向通行，中正路仍維持雙向通行；行人請配合改至工區對側通行確保安全。此外，力行路26號前（埔新路口站）公車停等區，移設至力行路48號。

捷運工程局陳文德局長說，G09站為地下四層樓結構，車站出入口在力行路，車站上方規畫18層的捷運土地開發大樓，引進商業開發和延伸原市場紋理，為舊城區帶來新風貌與促進周邊經濟繁榮。

陳文德說明，施工期間因工項調整，有可能造成民眾交通動線上的改變，請市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市政府捷運工程局官方網站查詢，網址

桃園市綠線捷運G09站體用地已經全部取得。記者鄭國樑／翻攝
桃園市綠線捷運G09站體用地已經全部取得。記者鄭國樑／翻攝
捷運G09站目前正在拆除車站用地上的舊建築。記者鄭國樑／翻攝
捷運G09站目前正在拆除車站用地上的舊建築。記者鄭國樑／翻攝

捷運 桃園

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