開漳聖王聖誕千秋祭典 桃園平鎮3/17交通管制
桃園市平鎮區東勢建安宮將辦理「開漳聖王聖誕千秋祭典」活動，警方明天凌晨5時起至中午12時將管制平東路及金陵路，請用路人配合改道路線引導牌的指示改道。
桃園市政府警察局平鎮分局表示，為配合東勢建安宮「開漳聖王聖誕千秋祭典」，明天凌晨5時起至中午12時止，將管制平東路（金陵路至華隆街）及金陵路（金陵路一段189巷至平東路）。
平鎮警分局副分局長沈介茗表示，因祭典時間適逢上班交通尖峰時段，將增派警力加強周邊交通疏導，活動期間請用路人收聽警察廣播電台，撥打1968（路況報導）或平鎮警分局勤務指揮中心03-4390218以瞭解最新路況。
警方建議，用路人可使用替代道路規劃行程，八德往平鎮方向可改走平東路右轉華隆街後，左轉建安路再左轉金陵路，最後右轉平東路；平鎮往八德方向可走平東路，左轉金陵路後右轉營德路，經圳南路走龍岡圓環後右轉龍南路，最後左轉平東路。
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