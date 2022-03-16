70多萬元前帳未清 頭屋簡水400多戶缺水跳腳

苗栗縣頭屋鄉簡易自來水供應市區400多戶用水，最近2個星期不穩定，台灣自來水公司以簡水75萬多元水費前帳未清，不願接水支援，鄉長徐鑫榮為鄉民請命，希望體恤民生，簡水先接台水，解決燃眉之急。

頭屋鄉頭屋村、北坑村、獅潭村870戶住家，原由頭屋簡水供水，2019年底納入前瞻基礎建設─無自來水地區供水改善計畫，分三期改接台水，目前僅餘最後一期的400多戶未完成，近2個星期發生嚴重缺水，尤其天氣越來越熱，紛紛跳腳到處陳情。

中山街住戶賴金明說，簡水供應長期不穩定，市區有7成多居民裝設加壓馬達抽水進水塔，他住的是三合院平房，已經買水飲用3個月，最近2星期更嚴重，中華路一樓都沒有水可用，只能買水、載水，頭屋鄉內有明德水庫，卻落入這種地步，情何以堪？

鄉公所早於今年1月13日就函文台水，反映簡水水源不足，恐無充足水量供應，徐鑫榮表示，公所3月14日收到回文，簡水積欠台水75萬8799元水費，欠費結清後再行受理接水，他將爭取水公司、水利署等單位，希望體恤民生，協調共識先接水支援簡水，並由台水收費。

台水第三區處徐玟玲指出，頭屋簡水改接台水工程第三期於去年底評比未獲核定，經立委徐志榮協調，運用工程節款分3標辦理，每標2000多萬元，第一標配水池工程部分設計中，至於簡水積欠的水費，一審去年12月29日判決，基於供水契約的法律關係，結清後再行受理接水。

記者今天上午9點到簡水辦公室留下聯絡方式，並撥打簡水理事長徐智煜電話，都未獲回應，簡水在苗栗地方法院的台水請求給付水費事件，答辯因頭屋鄉長期缺水，原有水井無水可抽，致當地居民無水可用，透過公所請求接水，供應全體用戶使用，買水的水費與所收之水費不成比例。