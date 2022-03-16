竹北自強三路停車格竟藏紅線 駕駛人疑惑能停否

新竹縣立總圖書館正在施工，不過卻有民眾發現總圖書館旁自強三路上，有一排停車格越看越奇怪，只見10格白線停車格內全被畫上紅線，駕駛人霧煞煞，就怕停進去落入「陷阱」大傷荷包。竹北市公所今日釋疑，該紅線曾有塗銷痕跡，可能是上面的黑漆掉了才造成誤會，勘查後將派廠商處理。

新竹縣將迎來縣級總圖書館，選址鄰近東興圳景觀公園，預估完工後將成為竹縣文化建設新亮點，吸引更多民眾來閱讀兼踏青。因應附近停車需求，公所早在周邊道路畫好停車格，但唯獨自強三路上的停車格長得特別怪，一條筆直的紅線硬是穿過整排停車格，讓人滿頭問號「倒底能不能停？」

竹北市公所工務課表示，自強三路與興隆路二段至文興路間路段，路邊停車格標線不清部分，工務課人員將現勘後請廠商改善，讓標線更清楚，目前可見白線停車格內的紅線有用黑漆塗銷過的痕跡，可能是久了黑漆脫落，才會造成民眾誤會，之後會請廠商先把紅線磨除，再上黑漆補強。

其實停車格裡有紅線，過去在其他縣市也有案例，民眾遇到這種狀況，除了當下先靠肉眼仔細分辨標線新舊，有沒有被塗銷過的痕跡，新竹縣警局交通隊也指出，可以利用拍照保障自身權益。

縣警局交通隊分隊周家嫻指出，基本上警方對有疑義的車格不會主動開單，因為舉發後被申訴撤單的機率很高，同仁會協助拍下現場情況，轉交路權單位改善標線。為保障民眾權益，當紅線與停車格並存，車格標線若是清楚明確沒有遭塗銷或斑駁痕跡，就可以放心停進去，若還是不放心，可在車子停好拍照以利後續申訴舉證。