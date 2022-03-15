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桃園八德重劃區遇強降雨常淹 政府花近1.5億建新水路

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供

桃園市八德區隨都市計畫開發，既有排水管溝無法容納增加的地表逕流，當強降雨發生，道路就容易積水或淹水。水務局爭取中央經費，新建近2公里雨水下水道，向北銜接既有下水道，排入茄苳溪，徹底解決問題。

八德擴大重劃區近年隨捷運綠線、北區青少年活動中心等公共設施動工，人口因外縣市移居迅速成長，興仁、福興2里約莫增加1.2萬人，雖然生活機能不錯，但強降雨造成道路淹水問題也讓民眾相當困擾；民眾黃小姐表示，雖然水淹得不高，但出入總是不便，也怕水排不出去，久了會孳生蚊蠅，造成環境衛生問題。不過，近半年沒有遇到淹水問題了。

桃園市水務局爭取到營建署1.05億元經費，加上市府自籌的4千5百萬元，自廣興路與中正路口開始，由南至北埋設口徑1.5公尺到2公尺的下水道管線，直至廣興路和新興路口銜接既有管線，將水引至茄苳溪排放。水務局表示，工程雖然只有1850公尺，但沿線道路狹窄，既有的自來水、電信、瓦斯管線眾多，途中又遇捷運路線交會，工程難度頗高，共花費2年8月時間才完成。

桃園市長鄭文燦今天前往八德參加下水道竣工典禮，直說工程強化了興仁、福興、廣德、廣興等4里的排水，有效解決周邊潛在的埋水問題，保護居住在此處的3.5萬人安全。而桃園的治水工作除了廣興路雨水下水道工程，未來還有生活圈六號、更寮腳與僑興新村一帶將增設雨水下水道，解決區域排水問題。

內政部營建署長吳欣修表示，八德擴大都市計畫區早期排水設施並不完善，桃園市水務局辦理此次工程，除了協調各類管線單位遷管，施工期間造成的不便也獲得地方居民體諒與支持，相當不容易，未來將持續支持桃園各項雨水下道工程，改善都會排水問題。

桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供
桃園市八德擴大重劃區以前遇強降雨常淹水，水務局爭取中央經費修建新水路，將水引到茄苳溪排放。圖／水務局提供

桃園 淹水 重劃區

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