母湯喔！雪山黑森林升火 志工看到最不願意看到的事實

雪霸國家公園雪山主線8.9公里處黑森林，今天發現升火餘燼，保育志工鄭僥龍、吳峻德「看到最不意看到的事實」，引發山友一片譁然，痛批老鼠屎，憂心珍貴資源禁不起人工製造森林大火的考驗。

鄭僥龍、吳峻德今天例行步道巡查，在雪主8.9公里處黑森林處，發現一堆升火餘燼，認為一時方便、一己之私，讓人擔憂珍貴冷杉林，PO文在臉書社團「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」，及被分享臉書社團「靠北登山大小事」，許多山友捏一把冷汗，擔憂高山生態毀於一旦。

台灣冷杉是台灣特有孑遺植物，黑森林優勢純林，也是最具代表性的分布地之一，依據雪霸國家公園區域內禁止事項規定未經核准，禁止升火，雪霸國家公園管理處指出，因現地僅有餘燼沒發現現行犯，將過濾入園隊伍資料，移請保安警察第七總隊第五大隊調查，依國家公園法可裁處3000元，另森林法可處12萬元到60萬元罰鍰。

雪霸園區不僅在黑森林，及全台面積最大的玉山圓柏喬木純林，都曾發現升火餘燼，雪霸處指出，雪山近年來因用火不慎或不明原因火災，至少有2001年2月雪山東峰燒毀20公頃林地，2014年1月20日三六九山莊後方火災焚毀0.2公頃，2019年2月三六九山莊周邊的火災焚毀3.5公頃等。