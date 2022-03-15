呼應航空城特色 桃園兒藝節「夢不落」特展盛大開幕

桃園市文化局以「擁抱世界的勇氣」主題，舉辦「桃園兒童藝術節」，規畫表演、展覽、市集、童玩等4大系列活動。其中，桃園市兒童美術館推出開館至今規模最大的特展「夢不落－我的飛行夢想」及線上展「出航」，呼應桃園航空城的定位，也希望開啟孩童對於飛行的想像空間。

桃園市長鄭文燦今參加展覽開幕記者會時表示， 「夢不落－我的飛行夢想展」作為2022桃園兒童藝術節首檔起跑活動，邀請吳逸萱、李承亮、盂施甫、阿部乳坊、洪天宇、許惠晴、謝芝萱和黨若洪等8位台日藝術家攜手合作；「出航－線上展」同樣以飛行為主題，規畫7組線上互動藝術作品，帶領孩童探索自然與人文之間的關係。

桃園市立美術館館長劉俊蘭表示，「夢不落－我的飛行夢想展」有別以往，透過公開徵案方式，經過嚴格遴選機制，最後由郭朝淵、方志軒2位藝術家脫穎而出操刀策展，從經典故事「小飛俠」中夢不落帝國的靈感發想，透過平面繪畫、機動裝置、虛擬擴增實境等多元媒材，開啟孩童們對於飛行的想像。

另線上展「出航」集結王昱翔、洪天宇、范揚宗、曹文瑞、楊順發、葉海地、劉子平等7位藝術家的作品，以線上互動方式呈現，給予小朋友另一扇探索世界的窗口。