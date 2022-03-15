3企業捐370萬高階救護車 鄭文燦：黃金時間搶救生命

桃園市長鄭文燦今天在消防局圳頂分隊主持救護車捐贈儀式，和欣營造、竣崴建設及天越廣告聯合捐贈1輛配備高階護理電擊器（X-series）多項裝備器材的救護車，將配交圳頂分隊使用，鄭文燦表示，這輛救護車配置10多項高階裝備器材，車身巴騰堡格紋設計，在日照或夜間車燈照射下，可達500公尺辨識度，確保救護行車安全。

這輛和欣營造、竣崴建設及天越廣告公司聯合捐贈的高階護理電擊器裝備救護車，配備ETCO2（潮氣末二氧化碳監測儀）、影像式喉頭鏡、骨針等高階器材，價值約370萬元，由天越廣告總經理陳志松、和欣營造暨竣崴建設董事長楊子蔚出面捐贈，鄭文燦接受表達感謝，陳志松說，國內疫情已有效控制，這次有機會回饋鄉里，希望藉由捐助救護車，為社會略盡棉薄之力。

「這是一輛很棒的救護車」，鄭文燦表示，這輛配備潮氣末二氧化碳監測儀，對搶救中風或心血管病患很重要，還有影像式喉頭鏡、骨針等高階救護器材，有助黃金時間生命拔河，目前桃園外勤高級救護人員達180人，今年將再選訓36人，提升救護人力，去年消防局載送到院前死亡患者即時救援人數達110人，救護比例高。