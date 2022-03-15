接連工廠大火引發汙染 桃園人下午3點接獲空品警報

環保署還有桃園市環保局今天下午3點透過細胞簡訊發布「空品警報」，主要針對昨天家樂福楊梅倉儲大火汙染空氣，今天空氣品質依然不佳，根據手機使用者所在位置，發出少見的空品警報。警報中英文併呈，提醒桃園地區因家樂福大火空品不良，建議留在室內減少戶外活動。

除了昨天發生家樂福倉儲大火，桃園上周五（10日）深夜美福集團在蘆竹區的巨大倉儲也發生火警，家樂福的倉儲大火已經撲滅，不過美福倉儲因為屬於超高層的倉庫搶救困難，到今天還在悶燒，蘆竹區的民眾已經忍受近5天的空氣汙染和惡臭。

桃園市環保局說明，有關楊梅區家樂福倉儲持續進行大面積殘火撲滅作業，目前現場也產生大量粒狀物，經環保局在事故點下風處0.5公里所設置監測車，經監測，於下午3點時其空氣品質指標已達200以上，環保署與市府隨即同步以細胞簡訊、電視跑馬燈及廣播通知附近所有民眾，建議市民朋友及敏感族群可以緊閉門窗、減少外出，若要出門，務必戴口罩。

環保局說明，因細胞簡訊的發布係以事故點半徑20公里的民眾同時發布，依目前風向為北北東，主要受影響的區域主要是楊梅區家樂福倉儲的下風處。另依據環保署的平鎮、中壢、桃園測站，目前空氣品質指標為「普通」等級，故請民眾勿恐慌。