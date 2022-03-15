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「縣政新幹線」首站竹縣寶山鄉 楊文科：能做的就盡快

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府今天將主管會報移師寶山鄉新城風糖舉辦，與地方面對面溝通，了解需求及討論如何改善。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府今天將主管會報移師寶山鄉新城風糖舉辦，與地方面對面溝通，了解需求及討論如何改善。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣府今天在寶山鄉新城風糖舉辦首場「縣政新幹線」，下鄉與公所、民代及民眾面對面會談，會議中地方也提出多項建言及待改善目標，例如竹科寶山的交通、產業用水等問題；縣府表示8月底前隔周周二會到不同鄉鎮召開縣府一級主管會報，希望透過與地方直接對話找出問題、解決問題。

鄉長邱坤桶表示，寶山鄉為了台灣科技產業的發展，已經付出許多代價，尤其大崎村被徵收百公頃作為竹科擴建用地，幾乎形同滅村，縣府應該投入更多資源來解決地方問題，例如環北路作為竹科重要聯外道路，卻要公所拿出上億元地方配合款，負擔太大，希望縣府能多幫忙。

寶山居民也反映，國道3號茄苳交流道聯絡道向東延伸，雖將打通並拓寬新林路，解決因竹科帶來的車流量增加問題，但路線末端仍匯入寶新路二段，塞車恐難解決，地方爭取寶新路比照拓寬，縣府今與公所達成初步共識，將盡快評估、設計及發包施工。

縣議員邱振瑋提出應在寶山興建第2座高速公路交流道，此外他也針對未來台積電新廠進駐後產業用水大增問題，力推應盡快興建寶山第3水庫，否則往後竹科必須時常面對缺水之苦，縣長楊文科也認同，會議上指示縣府會積極協助推動。

楊文科會後表示，寶山鄉地方特別重視交通如何改善，也爭取多項交通建設，他會與縣府團隊協調「能盡快做的就立即來做，能溝通的就積極溝通」，其他相關建設如衛生所、分駐所、消防分隊等建物改建也都優先評估，同時也著手規畫寶一、寶二及未來預計興建的寶三水庫，作周邊觀光串連計畫。

楊文科 水庫 新竹

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